شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو صادم.. مطاردة وتصادم بين مركبتين تتحول لمشاجرة بـ«العصي» في أحد رفيدة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق مطاردة بين مركبتين من نوع “إف جي” و”هايلكس” وصدم إحداهما الأخرى عمدًا في محافظة أحد رفيدة.

وأظهر الفيديو المتداول على موقع “تويتر”، أنه “بعد توقف المركبات في شارع الأربعين بمحافظة أحد رفيدة هرع كل من سائقيها ومرافقيهما للنزول وتطور الأمر إلى مضاربة بالعصي وتراشق بالحجارة”.

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وأبان الفيديو أن قائد المركبة الجيب قام بملاحقة قائد “الهايلكس” وتعمد صدمه حيث انحرفت المركبة وتوقفت جانب الطريق وكرر الاصطدام بها وإعطابها.

ويتضح من المقطع، أنه بعد ذلك نزل السائقان ومرافقوهما وتطور الأمر إلى مضاربة بالحجارة والعصي، وتدخل بعض المارة في محاولة لفض المضاربة.

جدير بالذكر أن مصادر أكدت أن الجهات الأمنية باشرت الحادثة وتم ضبط الأطراف جميعهم وجارٍ التحقيق معهم واتخاذ اللازم حيال هذا الموضوع.