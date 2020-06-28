فقاعات زجاجية معزولة للحماية من كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

صممت شركة أيسلندية، فقاعات زجاجية كحل مثالي في الوقت الراهن للحماية من فيروس كورونا المستجد، حيث يعيش العالم في فترة انتقالية مع بدء عدد من الدول تخفيف اجراءات وقيود الإغلاق التي تسببت فيها الجائحة وعودة حركة السياحة.



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وتسمح الفقاعات للسائحين والزوار الاستمتاع بالطبيعة وقضاء العطلات في المنطقة المشجرة النائية في غابة بالقرب من ريكولت، جنوب أيسلندا من خلال الإقامة في فقاعة "شفافة" والبقاء منعزلا عن الآخرين.

وفي هذا الصدد قال روبرت روبرتسون، المدير الإداري لشركة (Bubble) ومقره في ريكيافيك، آيسلندا: "تبقى بعض أحلام الطفولة معنا طوال حياتنا، النوم تحت النجوم أو مشاهدة رقصة الشفق القطبي هو واحد من تلك الأحلام".

ويشير الموقع الإلكتروني للشركة إلى أن ضيوفهم يمكنهم "الاستمتاع بالشفق القطبي والنجوم في فصل الشتاء لدينا الشفق أو النجوم، ولكن في الصيف ستكون على مقربة من الطبيعة والطيور الرائعة والفراشات والمناظر الطبيعية الرائعة في منتصف الليل".