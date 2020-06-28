اخبار الخليج

فقاعات زجاجية معزولة للحماية من كورونا

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فقاعات زجاجية معزولة للحماية من والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020

فقاعات زجاجية معزولة للحماية من كورونا

متابعات_ الخليج 365

صممت شركة أيسلندية، فقاعات زجاجية كحل مثالي في الوقت الراهن للحماية من ، حيث يعيش العالم في فترة انتقالية مع بدء عدد من الدول تخفيف اجراءات وقيود الإغلاق التي تسببت فيها الجائحة وعودة حركة السياحة.

 

Advertisements

وتسمح الفقاعات للسائحين والزوار الاستمتاع بالطبيعة وقضاء العطلات في المنطقة المشجرة النائية في غابة بالقرب من ريكولت، جنوب أيسلندا من خلال الإقامة في فقاعة "شفافة" والبقاء منعزلا عن الآخرين.

 

وفي هذا الصدد قال روبرت روبرتسون، المدير الإداري لشركة (Bubble) ومقره في ريكيافيك، آيسلندا: "تبقى بعض أحلام الطفولة معنا طوال حياتنا، النوم تحت النجوم أو مشاهدة رقصة الشفق القطبي هو واحد من تلك الأحلام".

 

ويشير الموقع الإلكتروني للشركة إلى أن ضيوفهم يمكنهم "الاستمتاع بالشفق القطبي والنجوم في فصل الشتاء لدينا الشفق أو النجوم، ولكن في الصيف ستكون على مقربة من الطبيعة والطيور الرائعة والفراشات والمناظر الطبيعية الرائعة في منتصف الليل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فقاعات زجاجية معزولة للحماية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا