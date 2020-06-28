الصحة العالمية تكشف عن أبرز لقاح مرشح ضد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

كشفت منظمة الصحة العالمية عن أبرز لقاح مرشح ضد كورونا، والتي وصلت لمراحل متقدمة من التطوير لعلاج (كوفيد_19) .



وقالت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية سمية سواميناثان إن لقاحا تطوره شركة أسترازينيكا للوقاية من كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا هو على الأرجح الأكثر سبقا في العالم وأكثر اللقاحات التي وصلت لمراحل متقدمة من التطوير.

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وأضافت إن لقاحا تطوره شركة مودرنا ليس بعيدا أيضا عما توصلت إليه أسترازينيكا وذلك من بين أكثر من 200 لقاح مقترح دخلت 15 منها مرحلة التجارب السريرية.

وأوضحت أن منظمة الصحة العالمية تجري محادثات مع عدة مصنعين صينيين من بينهم سينوفاك بشأن لقاحات محتملة، وفقا لرويترز.

ودعت سواميناثان في إفادة صحفية إلى التفكير في التعاون في تطوير لقاح لكوفيد-19 بطريقة مماثلة لتجربة (سوليداريتي) التي تنفذها المنظمة فيما يخص الأدوية.