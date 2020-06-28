شكرا لقرائتكم خبر عن 17 إصابة جديدة بكورونا في الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت اللجنة الوطنية للصحة بالصين الأحد، إنها سجلت 17 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا معظمها في العاصمة بكين وذلك مقابل 21 حالة السبت.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الصين 83500 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً مُنذ منتصف مايو/أيار الماضي عند 4634.

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