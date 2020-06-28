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تراجع الإصابات اليومية بكورونا في ألمانيا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا الأحد، تسجيل 256 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس مُقابل 687 حالة، السبت، ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 193499.
وأضاف المعهد أن عدد الوفيات زاد ثلاث حالات ليبلغ 8957 في المجمل.

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