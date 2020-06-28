رئيس آيسلندا يفوز بولاية ثانية لأربع سنوات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعادت آيسلندا انتخاب رئيسها، غودني يوهانيسون، لولاية ثانية مدتها أربع سنوات بعد فوز ساحق حققه في الانتخابات التي جرت، السبت، وحصل فيها على حوالي 90% من الأصوات.

وقال يوهانيسون البالغ من العمر 52 عاماً، وهو أستاذ جامعي يدرّس التاريخ ولا ينتمي إلى أي حزب، لفرانس برس: أتشرف وأعتز بهذا الفوز، مضيفاً: بالنسبة لي نتيجة الانتخابات هي الدليل على أن مواطني وافقوا على فكرتي حول هذه الوظيفة، ومنحوني تفويضاً لمواصلة ممارسة دوري بالطريقة نفسها التي اتبعتها في السنوات الأربع الأخيرة.

وتفيد النتائج المؤقتة المتوفرة، أن يوهانيسون حصل على 90.6% من الأصوات في مواجهة خصمه اليميني الشعبوي غودموندور فرانكلين يونسون الذي حصل على 9.4%، وهذه النتائج قريبة جداً من نتائج استطلاعات الرأي التي نشرت في الأسابيع الأخيرة.

من جهته، اعترف غودموندور يونسون بهزيمته، قائلاً: أهنئ غودني وعائلته، لم أعتقد للحظة أن نسبة الناخبين الذين يصوتون لي ستصل إلى 10%، ودعي 252 ألفاً و 217 ناخباً إلى التصويت في الاقتراع الذي لم تُعلن نسبة المشاركة فيه، وكانت نسبة المشاركة في انتخابات 2016 قد بلغت 75.7%.

ويشغل رئيس الدولة في هذه الجزيرة الواقعة في شمال أوروبا، منصباً فخرياً، ويتمتع بصلاحية واحدة مهمة وهي الحق الدستوري في تعطيل إصدار قانون وعرضه للاستفتاء، ويوهانيسون هو أصغر رئيس دولة ينتخب في آيسلندا مُنذ استقلالها في 1944، ويتمتع بشعبية كبيرة مُنذ وصوله إلى المنصب في 2016.