تراجع وفيات «كورونا» اليومية في المكسيك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، السبت، تسجيل 4410 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و602 حالة وفاة ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 212802 إصابة و26381 وفاة، وكانت الوزارة أعلنت، الجمعة، تسجيل 5441 إصابة و719 وفاة، وقالت الحكومة: إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير من الإحصاء الرسمي.

في سياق متصل، أقدم أفراد أحد المجتمعات المحلية في كياباس في جنوب المكسيك، على تخريب مستشفى وأضرموا النار في سيارتين تابعتين للشرطة، بعد شائعات عن نشر متعمد لفيروس كورونا المستجد عبر إطلاق أدخنة لمكافحة حمى الضنك، وفق ما أعلنت النيابة العامة السبت.

ووقعت الحوادث، الجمعة، عندما هوجم شرطيون من جانب سكان اشتبهوا في قيامهم بعمليات تبخير في منطقة لاراينزار، كذلك أحرق خمسون شخصاً سيارتين تابعتين للشرطة، وقال مسؤول طلب عدم الكشف عن اسمه، إنهم هاجموا أيضاً منازل اثنين من مسؤولي البلدية والمستشفى المحلي بتحطيمهم النوافذ والأثاث، كما أضرموا النار في سيارة إسعاف، وهذه المرة الثالثة التي يقوم فيها أفراد من المجتمعات المحلية في كياباس بشن هجمات مماثلة مستندين إلى شائعات كاذبة.

وتعارض العديد من المجتمعات المحلية في ولاية كياباس طرق التبخير لمكافحة حمى الضنك ورش المطهر الذي يفترض أن يحارب كوفيد-19، ويعتقد البعض، وفقاً للسلطات، أن الحكومة تنشر المرض عمداً.