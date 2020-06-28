يخت للإيجار بـ 3 ملايين إسترليني في الأسبوع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد:مصطفى الزعبي



أعلنت شركة «إمبيرال» لليخوت الفاخرة عن تلقيها طلبات استئجار أفخم يخت في العالم «فلاينج فوكس» مقابل 3 ملايين جنيه استرليني في الأسبوع، أي ما يعادل 18 ألفاً بالساعة، يحصل خلالها الضيوف الذي يصل عددهم إلى 34 شخصاً، وهو العدد الأقصى للضيوف على اليخت، إلى جانب 54 طاقماً للإبحار، على عدد من الخدمات. ويحتوي اليخت على عدد من الأبواب للدخول إليه، مستشفى ومركز مساج ويوجا ومسبح ومهبط طائرة هيلوكوبتر ومدخل سري لغواصة، إذا ما شاء أحدهم الدخول بسرية دون معرفة أحد بوجوده، إضافة إلى حديقة داخلية كاملة مع أشجارها الخاصة وحديقة مائية، والعلاج بالتبريد العصري الذي يتضمن تجميد الجسم إلى درجات حرارة دون الصفر.

بُنيَ اليخت المذهل من 6 طوابق على ارتفاع 450 قدماً، ويقدم وسائل راحة فنادق 5 نجوم، في ألمانيا ويبلغ تكلفته نحو 500 مليون جنيه إسترليني. بحسب صحيفة «الديلي ميل».

ويمتلك اليخت جميع المقومات الأساسية لعلاج حالات «كوفيد- 19»؛ إذ يوجد مركز طبي كامل بممرضين متخصصين لهذا الشأن.