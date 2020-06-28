وقال الحساب، إن "الكرسي صنع عام 1960 في بيروت، بمواصفات خاصة للملك سعود، ليناسب ضخامة جسمه وطوله الذي بلغ 204 سم، بعدما تعذر وجود كراسي مناسبة له عند زيارته للشركة"، موضحا أن "الشركة احتفظت بالكرسي ليجلس عليه الملوك الذين تبعوا الملك سعود".
وأضاف الحساب الرسمي أن "الكرسي جلس عليه أيضا الملكان الراحلان فيصل وخالد أثناء زياراتهما الرسمية للشركة".
ويعتبر سعود بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية الثاني والحاكم الخامس عشر من أسرة آل سعود، وهو الابن الثاني من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور، وهو الملك الوحيد من ملوك السعودية الذي انتهى حكمه بالعزل من قبل أفراد العائلة المالكة وليس بالوفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر سر الكرسي الذي صنعته "أرامكو" خصيصا للمك سعود وجلس عليه 3 ملوك فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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