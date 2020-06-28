خبير عسكري إسرائيلي: لا نعرف ماذا نريد من غزة

ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء أمس السبت، عن ليمور، أن إسرائيل لا تعرف ما الذي تريده من غزة، بدليل استمرار الجدل الدائر طوال تلك السنوات حول ما إذا كان الانسحاب من القطاع قد ساهم في حفظ أمنها أم أضر به، ليتحول الأمر في النهاية إلى نقاش سياسي حزبي.
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وأوردت الصحيفة على لسان الخبير العسكري أن الانسحاب من قطاع غزة بدا للمعارضين الإسرائيليين بأنه هروب من المعركة في القطاع، وهو بمثابة نجاح لحركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية المقاومة.
وشبه ليمور ما جرى في الانسحاب الإسرائيلي الأحادي الجانب من قطاع غزة في العام 2005، بما سبقه من انسحاب إسرائيلي أيضا أحادي الجانب من الجنوب اللبناني، في العام 2000، وهما بمثابة "هروب" فعلي من المعركة.
وعلى النقيض، أوضح يوآف ليمور، أن مؤيدي الانسحاب من القطاع مقتنعون بأنه عزز أمن إسرائيل فعليا، وبدلا من استثمار القوات العسكرية الزائدة في مهام اليائسة، فإنها تحارب اليوم فحسب من أجل ما هو ضروري لأمنها.
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