وحجر أكثر من 100 حالة ملامسة في مخيمات النازحين ما بين العاصمة بغداد وإقليم كردستان، وأطراف نينوى التي استذكرت في العاشر من الشهر الجاري الذكرى السنوية السادسة لوقوعها بيد تنظيم "داعش" الإرهابي.
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وأضاف الغراوي "كما يوجد أكثر من 100 حالة ملامسة للإصابات الثلاث، وجاءت نتائج الفحوصات التي أجريت لهم سلبية، وتم حجرهم لـ14 يوم".
وأكد أن "المصابين أحدهم اكتسب الشفاء التام والمصابين الآخران لا يزالان يتلقان العلاج"، محذرا من "كارثة إنسانية قد تحصل في المخيمات إذ لم تقم الحكومة وضع برنامج صحي ووقائي للنازحين".
ولفت عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان إلى أن "الحالة الثانية التي تم تشخيص إصابتها بفيروس كورونا، لامرأة مسنة في مخيم أشتي المخصص لنازحي محافظة صلاح الدين شمالي البلاد في محافظة السليمانية، وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية كافة".
وأعلنت وزارة الصحة العراقية، في وقت سابق من يوم أمس السبت، إجمالي الوفيات في البلاد 1660، وإجمالي الإصابات 43262.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق مهدد بكارثة إنسانية... فيروس كورونا يضرب مخيمات النازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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