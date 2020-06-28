العراق لم ينته من الأولى... "الصحة" تحذر من موجة كورونا ثانية

وقال وكيل الوزارة حازم الجميلي في تصريح لـوكالة الأنباء العراقية: إن "العراق مازال ضمن الموجة الأولى ل‍فيروس كورونا، بالرغم من أغلب دول العالم دخل هذه الموجة، إلا أنه بسبب الاحتياطات التي تم اتخاذها من قبل الجهات الصحية والحكومية تأخرت الموجة في العراق".

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وأضاف، أن "فيروس كورونا متغير وليس فيه ثوابت، حيث ما زالت هناك بعض القضايا عنه مخفية".

وأشار إلى أن "تحذير منظمة الصحة العالمية من الدخول إلى الموجة الثانية مستند على أسس علمية ودراسات".

وحذر الجميلي "من التراخي في الإجراءات الأمنية لأنها قد تدخل البلاد إلى موجة ثانية من الفيروس"، مؤكدا أن "المواطن تقع على عاتقه المسؤولية الكبيرة في منع انتشار الفيروس".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، في وقت سابق من يوم الجمعة، إجمالي الوفيات في البلاد 1559، وإجمالي الإصابات 41139.