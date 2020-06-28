وقال وكيل الوزارة حازم الجميلي في تصريح لـوكالة الأنباء العراقية: إن "العراق مازال ضمن الموجة الأولى لفيروس كورونا، بالرغم من أغلب دول العالم دخل هذه الموجة، إلا أنه بسبب الاحتياطات التي تم اتخاذها من قبل الجهات الصحية والحكومية تأخرت الموجة في العراق".
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وأشار إلى أن "تحذير منظمة الصحة العالمية من الدخول إلى الموجة الثانية مستند على أسس علمية ودراسات".
وحذر الجميلي "من التراخي في الإجراءات الأمنية لأنها قد تدخل البلاد إلى موجة ثانية من الفيروس"، مؤكدا أن "المواطن تقع على عاتقه المسؤولية الكبيرة في منع انتشار الفيروس".
وأعلنت وزارة الصحة العراقية، في وقت سابق من يوم الجمعة، إجمالي الوفيات في البلاد 1559، وإجمالي الإصابات 41139.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق لم ينته من الأولى... "الصحة" تحذر من موجة كورونا ثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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