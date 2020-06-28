تقرير أمريكي: لبنان إلى الإنهيار والبؤس والجوع

وذكر التقرير الصادر عن صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن لبنان مقبل على الانهيار والبؤس والجوع حيث ستكون هذه المرحلة قاسية لم تشهدها البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية.

ونقل التقرير من مصادر خاصة استبعاد موافقة صندوق النقد الدولي على القرض نظرا لفشل الحكومة اللبنانية في تقديم خطة إصلاح حقيقية، بالإضافة إلى تزايد الانقسام السياسي في البلاد.

وأضاف التقرير، أن العملة اللبنانية بلغت مستويات منخفضة جديدة مع تسارع الانهيار المالي والاقتصادي في البلاد، ممّا ينذر بمزيد من البؤس لملايين اللبنانيين الذين تبخرت قيمة مدخراتهم ورواتبهم.

وتابع التقرير، أن الاحتجاجات الواسعة النطاق في الشوارع ضد الفساد والمحسوبية التي كانت السبب الرئيسي لمشاكل البلاد قد ضاعفت من حدة الانحدار وشلت الاقتصاد لأسابيع.

وأقفلت معظم المحلات التجارية والملاحم أبوابها، في مختلف المناطق اللبنانية، لعدم قدرتها على تأمين البضائع بسعر الصرف في السوق السوداء الذي ناهز الـ 7500 ليرة لبنانية.