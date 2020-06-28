شكرا لقرائتكم خبر عن "بعبارات التهنئة".. برج خليفة يضىء أنواره احتفالا بخريجى الجامعات فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضاء برج خليفة بدولة الإمارات العربية المتحدة، أنواره بإشارات الاحتفال بخريجي 2020 من الجامعات في الإمارات، حيث كتب برج خليفة عبارات التهنئة للطلاب الخريجين وتمنى لهم دوام التقدم والنجاح، وذلك وفق ما نقلت شبكة cnn، وتأتي مشاركة برج خليفة فرحة نجاح خريجي 2020 في الإمارات عقب انتهاء العام الدراسي الذي تعلم فيه الطلاب خلال الأشهر الاخيرة عن بعد بسبب تفشي جائحة كورونا.

وعلى جانب آخر، أعلن نادي دبي للصحافة بالشراكة مع بريد الإمارات، عن إصدار مجموعة من الطوابع التذكارية، احتفالاً بتتويج دبي عاصمة للإعلام العربي للعام 2020، وتقديراً للمكانة المتميزة التي حققتها دبي في مجال الإعلام بفضل توجيهات ورؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتتحول إلى أحد أهم مراكزه على المستوين الإقليمي والعالمي، مع نجاحها في بناء مجتمع متخصص يغطي كافة قطاعات الإعلام بأكثر من 4000 شركة عربية وعالمية تتخذ من دبي مقراً رئيساً أو إقليمياً لها.وفق صحيفة البيان.



برج خليفة يهنئ الخريجين

وصممت الطوابع التذكارية بأسلوب إبداعي يبرز ملامح إمارة دبي ويعكس الرؤى والطموحات التي انتهجتها على مدار العشرين عاماً الماضية، والتي كان لنادي دبي للصحافة دور مهم كمساهم رئيس في قصة النجاح التي عاشتها الإمارة في مجال التطوير الإعلامي.

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واعتمد تصميم الشعار على عبارة "دبي عاصمة الإعلام العربي" باللغتين العربية والانجليزية، مستخدمة اللونين الأبيض والأسود وخطوط عريضة وحادة في رمزية من خلال هذين اللونين والحضور القوي للخط العربي تأكيداً على أهمية وضوح الرسالة الإعلامية وعدم تضمنها لظلال من الألوان التي قد تعيق المتلقي عن إدراك الحقائق كما هي، وتعبيراً عن قوة دبي في هذا المجال وبحضورها القوي والبارز في ساحة الإعلام العربي.

وقدمت دبي من خلاله انجازات مؤثرة في المشهد الإعلامي العربي وفي مقدمتها "منتدى الإعلام العربي"؛ التجمع الإعلامي الأكبر من نوعه في المنطقة، و"جائزة الصحافة العربية" المحفل الأبرز للاحتفاء بالتميز في مجال العمل الصحافي العربي، ونادي رواد التواصل الاجتماعي العرب، المنصة الأولى من نوعها على المستويين العربي والدولي المعنية بتعظيم دور وإسهام رواد التواصل الاجتماعي العربي وتعزيز فرص التطوير والتنمية فيها.