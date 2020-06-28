شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا مقابل 7 حالات شفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر اليوم الأحد، تسجيل 109 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الكلى للإصابات إلى 11.986 حالة، مقابل تسجيل 7 حالات تعافى بعد تماثلهم للشفاء، واستقر عدد الوفيات عند 220 حالة منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد.

وأهابت وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط فى التدابير الاحترازية التى اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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وأعلنت وزارة الصحة المغربية، فى وقت سابق، تسجيل 244 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 11 ألفا و877 حالة.

وأفادت الوزارة - فى بيان - بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية التحاليل المختبرية، قد بلغ 621 ألفا و617 منذ بداية انتشار الفيروس.

وأضافت أنه جرى تسجيل حالتى وفاة جديدتين، ليرتفع عدد الوفيات إلى 220، كما جرى تسجيل 67 حالة شفاء إضافية ترفع الحصيلة الإجمالية للتعافى إلى 8 ألاف و723 حالة.