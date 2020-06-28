شكرا لقرائتكم خبر عن المخابرات الأردنية تحبط عملا إرهابيا لاستهداف كنيسة وسط عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبط جهاز المخابرات العامة الأردنية ، عملاً إرهابياً لأربعة متهمين خططوا لاستهداف كنيسة ومحل تجاري في العاصمة عمان ، بأسلحة رشاشة نصرة للتنظيم الإرهابي داعش، وتم القبض عليهم مطلع العام الجاري وفقا لصحيفة الرأي الأردنية.

وأوضحت الصحيفة أن المتهمين الأربعة حاولوا الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية بالتسلل عبر الحدود الأردنية، إلا أن التشديد الأمني على تلك الحدود حال دون ذلك، مما دفعهم للتفكير بتنفيذ عمليات عسكرية على الساحة الأردنية.

وأشارت إلى أن العبوات الناسفة كانت خيار المتهمين لتنفيذ العمل الارهابي ضد ما استقروا عليه وهما الكنيسة ومحل بيع المشروبات الكحولية، إلا أن الصعوبة التي وجدوها في تصنيع تلك العبوات الناسفة دفعهم للتوجه إلى الأسلحة الرشاشة للتنفيذ.

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وباشرت محكمة أمن الدولة بالأردن النظر بالقضية بعقد جلسة علنية برئاسة رئيسها العميد القاضي العسكري الدكتور علي المبيضين، وعند سؤال المتهمين عما اسندت لهم نيابة أمن الدولة من تهم أجابوا أنهم غير مذنبين، ويواجه المتهمون الأربعة بالاشتراك المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية، وثلاثة منهم يواجهون أيضا تهم الترويج لأفكار جماعة إرهابية.