شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تقتل قياديا بـ"داعش" فى عملية أمنية بديالى شرقى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر أمنى عراقى، اليوم الأحد ، مقتل قيادى فى تنظيم "داعش" الإرهابى خلال عملية "نوعية " شمال شرق بعقوبة مركز محافظة "ديالى " شرقى البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المصدر، الذى لم تسمه قوله، إن قوة أمنية مشتركة قتلت قياديا فى تنظيم "داعش" بعد محاصرته قرب قرية "مردان" بأطراف قضاء خانقين شمال شرق بعقوبة.

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وفى سياق متصل، أفاد مصدر أمنى عراقى آخر بأن قوات أمنية مشتركة، بإسناد من طيران الجيش، بدأت تنفيذ عملية أمنية لتعقب خلايا "داعش" فى حوض الوقف شمال شرق بعقوبة.

وأضاف أن العملية انطلقت بعد هجوم شنه التنظيم الليلة الماضية على نقطة للشرطة؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة ستة من أفرادها.