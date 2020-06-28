شكرا لقرائتكم خبر عن الملكة رانيا تهنئ ابنها الأمير الحسين بعيد ميلاده الـ26: ندعو لك فى كل خطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الملكة رانيا العبد الله، قرينة العاهل الأردنى عبد الله الثانى، ابنها الأمير الحسين، ولى العهد الأردنى، بعيد ميلاده الذى يوافق اليوم 28 يونيو واتمامه 26 عاما، قائلة: "ندعو لك فى كل خطوة تقوم بها".





ونشرت الملكة رانيا، عبر حسابها على انستجرام، صورة لولى العهد، صحبتها بتعليق: "ندعو لك فى كل خطوة تقوم بها، كل عام والأمير الحسين بألف خير"، مضيفة: "عيد ميلاد سعيد لأكبر الأبناء الأمير الحسين".



الملكة رانيا

كما هنأ الديوان الملكى الهاشمى، ولى العهد الأردنى، وكتب عبر حسابه على تويتر: الديوان الملكى الهاشمى يهنئ صاحب السمو الملكى الأمير الحسين بن عبدالله الثانى، ولى العهد، بمناسبة عيد ميلاده السادس والعشرين، متمنين له العمر المديد ودوام الصحة والعافية، كل عام وسموه بألف خير".



الديوان الملكى

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ولد الأمير الحسين، فى العاصمة الأردنية عمان يوم 28 يونيو عام 1994، أنهى دراسته الثانوية من مدرسة "كينجز أكاديمى" فى مدينة مأدبا خلال العام 2012، ليلتحق بعدها بجامعة "جورج تاون" فى الولايات المتحدة الأمريكية، وينهى تعليمه الجامعى منها بتخصص التاريخ الدولى عام 2016، وكانت الإدارة الملكية السامية صدرت بتسمية الأمير الحسين وليًا للعهد فى الثانى من يوليو عام 2009.

وفى عام 2017 تخرج الأمير الحسين، فى الأكاديمية العسكرية الملكية "ساندهيرست" فى المملكة المتحدة، وهى نفس الأكاديمية العسكرية التى تخرج فيها والده الملك عبدالله الثانى، وجده الراحل، الملك الحسين بن طلال.

ويحمل الأمير الحسين، رتبة ملازم أوّل فى القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربى، وشارك إلى جانب رفقاء السلاح خلال السنوات الماضية فى العديد من الدورات التدريبية العسكرية والمتخصصة الميدانية وفى القفز المظلى والعمليات الخاصة والقوّات البحريّة والطيران العمودى، ومثّل الأردن فى العديد من المحافل الدولية، حيث ترأس جلسة مجلس الأمن فى الأمم المتحدة، فى إبريل عام 2015، لمناقشة "دور الشباب فى بناء السلام وحل النزاعات ومكافحة الإرهاب".

نال ولى العهد الأردنى، عدة أوسمةً منها "وسام الاستقلال من الدرجة الأولى"، "وسام النهضة للملك حمد من الدرجة الممتازة (القلادة)" من مملكة البحرين، "وسام أولاف من الدرجة الأولى" من مملكة النرويج.