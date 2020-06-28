شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: إغلاق محافظة الخليل وبلدتين فى جنين للحد من انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محافظ الخليل فى فلسطين جبرين البكرى، إغلاق المحافظة وتشديد الإجراءات الحكومية، للحفاظ على صحة المواطنين، نظرا لارتفاع عدد الإصابات بكورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن البكرى قوله، إنه واستنادا لقرار الرئيس الفلسطينى محمود عباس بإعلان حالة الطوارئ فى البلاد، وتنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء محمد أشتية، وفى إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وللحد من تفاقم انتشار فيروس كورونا فقد تقرر إغلاق المحافظة، مشيرا إلى السماح بمرور الشاحنات والمركبات التجارية فقط، ومنع إقامة الأعراس والاحتفالات بأنواعها وحفلات الاستقبال والتخرج وبيوت العزاء والتجمعات العامة.

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وأكد، ضرورة إلزام المنشآت العامة والخاصة الاقتصادية والخدماتية والمصانع والمتاجر بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى المقاهى والمطاعم بشروط السلامة العامة المعلن عنها من قبل الجهات المختصة، وتشديد الإجراءات الرقابية من خلال طواقم الصحة والسلامة العامة.

فى سياق متصل، أعلن محافظ جنين أكرم الرجوب إغلاق بلدتى يعبد واليامون لمدة 36 ساعة؛ بدءا من فجر اليوم الأحد، بهدف تتبع الخريطة الوبائية للمخالطين فى البلدتين.