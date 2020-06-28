الصحة الفلسطينية: تسجيل 59 إصابة جديدة بكورونا يرفع الحصيلة إلى 2112

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى أنحاء متفرقة فى الضفة الغربية، ما يرفع الحصيلة فى البلاد إلى 2112، وأوضحت الكيلة -فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أن من بين الإصابات 20 إصابة فى القدس، 34 فى محافظة الخليل، 3 فى محافظة بيت لحم، إصابة فى محافظة نابلس، وإصابة فى محافظة رام الله والبيرة.
وأشارت، إلى أن حالات التعافى بلغت 621 حالة، والنشطة 1484 حالة، والوفاة 7 حالات، وعدد الفحوصات خلال ( 24 ساعة) بلغ 2857.
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