شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد إغلاق مطار الخرطوم حتى 12 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت سلطة الطيران المدنى السودانى عن تمديد إغلاق مطار الخرطوم الدولي أمام حركة الطيران حتى 12 يوليو المقبل.
وحسب وكالة أنباء سونا قال عبدالحافظ عبدالرحيم الناطق الرسمي باسم سلطة الطيران المدنى إن تجديد الاغلاق سيبدأ اعتبارا من الساعة الثانية من صباح اليوم الاحد - موعد انتهاء فترة الإغلاق الحالية - ويستمر حتى الساعة الثانية من صباح الاحد 12 يوليو القادم.
مشيرا إلى أن القرار استثنى كل من رحلات إعادة السودانيين العالقين بالخارج، رحلات البضائع المجدولة والإضافية، رحلات المساعدات الإنسانية و الدعم الفني و الإنساني، رحلات الشركات العاملة في حقول البترول ورحلات إجلاء الرعايا الأجانب من السودان.
تجدر الإشارة إلى أن السودان بدأ أغلاق مطاراته أمام حركة الطيران منذ مارس الماضي بقرار من اللجنة العليا للطوارئ الصحية في إطار إجراءات مجابهة جائحة كورونا. ويتم تمديده وفقا لإجراءات اللجنة العليا.
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