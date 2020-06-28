شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح نشطة فى السعودية وحار نهارا بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من التباين فى حالة الجو ويقدم ”الخليج 365”، تقريرا عن حالة الطقس فى دول الخليج اليوم.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم تأثيرا لرياح نشطة على مناطق (الشرقية ، الرياض ، نجران ) فيما تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين يصل الى مترين ونصف على الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج مائج على الجزء الأوسط ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية الى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج .

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم فى مملكة البحرين سيكون حسنا و لكنه حار خلال النهار.

الرياح: شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 17 إلى 22 عقدة أحيانا خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 43 مئوية، والصغرى 29 مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 80 بالمئة، والصغرى 15 بالمئة.





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الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطب ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

الريـاح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 18 - 28 تصل إلى 38 كم/س أحياناً .

الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:17 المد الثانى عند 06:02.

الجزر الأول عند الساعة 11:55 الجزر الثانى عند الساعة 00:35.

بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:07 المد الثانى عند الساعة 03:53.

الجزر الاول عند الساعة 08:23 الجزر الثانى عند الساعة 21:56.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة : المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبى 43 30 85 30 دبى 42 31 90 35 الشارقة 43 29 90 35 عجمان 41 31 90 40 أم القيوين 42 29 90 40 رأس الخيمة 40 31 85 35 الفجيرة 35 32 80 45 العين 46 31 60 15 ليوا 48 29 75 25 الرويس 42 29 80 30 .