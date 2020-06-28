ليبيا تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 29 حالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجّلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد19 ، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وأوضح المركز الوطنى الليبى لمكافحة الأمراض فى بيان ، أنه تسلم السبت 1062 عينة، منها 14 إصابة، 5 حالات منها جديدة و9 لمخالطين، مشيرًا إلى أن 1048 حالة سالبة ، بينها 29 حالة تماثلت للشفاء.
وذكر المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، صباح السبت، أنه تم تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في ليبيا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 713 حالة.
وأوضح المركز - في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية - أنه استلم 476 عينة لتحليلها جاءت 461 عينة سالبة، و15 عينة موجبة منها 5 حالات جديدة، و10 حالات لمخالطين.. مشيرا إلى ارتفاع حالات الشفاء من الفيروس إلى 142 حالة بعد تعافي حالتين.
وأهاب المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالمواطنين ، ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، والتي تشمل حظر التجول، ومنع التجمعات، والحجر المنزلي، والتباعد الاجتماعي، والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.
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