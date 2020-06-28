إنطلاق المعسكر الصيفي في علم البيانات الأسبوع المقبل

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أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في كلية علوم الحاسب الآلي، عن قرب اطلاق المعسكر الصيفي في علم البيانات وذلك الأسبوع المقبل ولمدة ٣ أسابيع ابتداء من 14 من الشهر الجاري حتى 2 من شهر ذي الحجة بعنوان *المعسكر الصيفي في علم البيانات باستخدام R *
أوضح عميد كلية علوم الحاسب الآلي أن البرنامج ضمن مشروع الجامعة مبادرون ، والذي يتضمن الكثير من المراحل و الاساسيات في علم البيانات والرسم البياني .
فيما يستهدف المعسكر كُل المهتمين في هذا المجال والباحثين في تطوير مهاراتهم و في المنشآت و القطاعات وتوظيفها لاتخاذ القرارات الاستراتيجية.
كما أضافت مقدمة البرنامج عضو هيئة التدريس بالكلية د. أريج العسيري ، أن البرنامج يقدم أساسيات بهدف استكشاف أنماطها باستخدام لغة R ابتداءً من التحليل المبدئي وهندسة البيانات و عدة مهارات وتحديات تواجهها القطاعات في إدارة البيانات .
كما أن البرنامج يُتيح فرصة التطبيق للملتحقين به بشكل اختياري من خلال ساعتين إضافية بعد الوقت المحدد لإقامة البرنامج .
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