وظائف شاغرة بمستشفى الملك فهد التخصصي

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كشف مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام (التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية)، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى بقيق العام، ومستشفى الأمير محمد بن فهد، ومركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب.
وأوضح المستشفى، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: طبيب نائب كلى، أخصائي تمريض/ المناطق الحرجة، طبيب نائب طب الطوارئ، طبيب نائب أمراض الكلى، طبيب نائب أمراض الجهاز الهضمي، طبيب نائب علم الأمراض السريرية، استشاري أمراض القلب.
وأشارت إدارة المستشفى، إلى أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، ولمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنــــــــا .
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