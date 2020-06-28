اختبار 737 ماكس الاثنين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن الطيارين وأعضاء طاقم الاختبار من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية وشركة بوينج، يهدفون إلى إطلاق اختبار جديد لطائرة 737 ماكس يوم الاثنين على أن يستمر ثلاثة أيام على الأقل.

ويعد اختبار الطيران لحظة محورية في أسوأ أزمة تواجهها شركة بوينج على الإطلاق، والتي تفاقمت بسبب جائحة «كوفيد-19» وتقليص السفر الجوي والطلب على الطائرات الجديدة.

وأدى تأجيل اختبار الطائرة 737 ماكس التي أوقفت عن الطيران منذ مارس 2019 بعد حادثتين مميتتين في إثيوبيا وإندونيسيا في إثارة مئات الدعاوى القضائية والتحقيقات التي أجراها الكونجرس ووزارة العدل وقطعت مصدراً رئيسياً لإيرادات بوينج.

وقال أحد الأشخاص إنه بعد إحاطة مبدئية استمرت ساعات، سيصعد الطاقم على متن طائرة 737 ماكس 7 مزودة بمعدات اختبار خاصة في بوينج فيلد بالقرب من سياتل.

وسيقوم ​​الطاقم بتنفيذ سيناريوهات في الهواء وفق منهج اختبار يشمل التحولات الحادة، والتقدم إلى مناورات أكثر تطرفاً على مسار مرسوم فوق ولاية واشنطن. وقال أحد الأشخاص إن خطة الرحلة يمكن أن تشمل الهبوط السريع في مطار واشنطن الشرقي في موسيز لايك، ومسار فوق ساحل المحيط الهادئ، وتعديل المسار حسب الحاجة لظروف الطقس وعوامل أخرى.

تهدف الاختبارات إلى التأكد من أن عمليات الحماية الجديدة التي تمت إضافتها إلى نظام التحكم في الطيران MCAS قوية بما يكفي لمنع سيناريوهات تمت مواجهتها في الرحلتين المميتتين، عندما لم يتمكن الطيارون من التعامل مع العديد من العوامل ما أدى إلى السقوط والتحطم وفقدان مئات الأرواح.

ورفضت بوينج وإدارة الطيران الفيدرالية التعليق لـ «رويترز» عن خطط إطلاق الاختبارات.

بعد الرحلات الجوية، سيقوم مسؤولو إدارة الطيران الفيدرالية في واشنطن ومنطقة سياتل بتحليل كميات من بيانات اختبار الطيران الرقمي والورقي لتقييم صلاحية الطائرات للطيران.