«ليوكاديـا» لجويـا.. الرسـم فـرار مـن الجنـون

نحن على مشارف عصر التنوير، حيث الملكيات والإقطاعيات في فرنسا وإسبانيا، حوالي أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، حيث ولد الفنان الشهير فرانسيسكو خوسيه دي جويا (1746 1828) في أراجون بإسبانيا. هذا الفنان الذي يعتبر الأشهر هناك في تلك الفترة والذي انتقل على مدى مسيرته الفنية الطويلة، من الرسومات التي تعكس أجواء المرح والبهجة، إلى التشاؤم العميق، حيث أنجز ما بات يعرف ب«اللوحات السوداء»، ومنها لوحة «ليوكاديا» الشهيرة، وهذه اللوحات رسمها جويا على جدار منزله خارج مدريد خلال الفترة ما بين 1819 و1823، وتتألف من 14 لوحة منها: لوحة مبارزة مع الهراوات، وزحل يلتهم ابنه، وعجوزان يتناولان الحساء، ورجال يقرؤون، ورحلة إلى سان إيسيدرو، ونساء يضحكن من رجل، وغيرها.

انتقل جويا مع والديه إلى سرقسطة وهو طفل، وبعد أن بلغ الرابعة عشرة من عمره عمل متدرباً في مرسم الفنان الكبير خوسيه لوزان مارتينيز (1710 1785). وفي العام الذي ولد فيه جويا كان التاج الإسباني تحت حكم فرديناند السادس، ثم انتقل إلى حكم ملك بوربون تشارلز الثالث (1759 1788) الذي عرف كحاكم مستنير متعاطف مع التغيير، ووظف وزراء دعموا الإصلاح الاقتصادي والصناعي والزراعي.

نضج

وصل جويا إلى النضج الفني خلال عصر التنوير هذا، وتشاء الصدف أن يُنشئ الأخوان الرسامان فرانسيسكو ورامون بايو إي سوبياس، متجراً للرسم (استوديو)، وسرعان ما انضم جويا إليهما، وتزوج في النهاية من أختهما جوزيفا، وزار إيطاليا عام 1770. تعلم جويا تقليد أعمال الرسامين الكبار، وانتقل بعد ذلك إلى مدريد للدراسة تحت إشراف الرسام الألماني أنطون رفائيل منجس، وقد تقدم بطلب إلى أكاديمية الفنون الجميلة في سان فرناندو عام 1763، وفي عام 1766، ولكنه رفض في المحاولتين، وبعد ذلك انتقل إلى روما لينافس في مسابقة فنية عام 1771، وعاد إلى سرقسطة لأسباب مختلفة قبل بدء دراسته الفنية تحت إشراف فرانشيسكو بايو سوبياس التي جلبت له النجاح الأول والاعتراف بمهارته الفنية.

المرحلة الملكية

وينظر إلى جويا بوصفه أحد أشهر رسامي الملوك في عصره، وكان مميزاً في استخدام الألوان الزيتية، على جدران غرف الطعام والجلوس في منزله في سن الأربعين، وتم تعيينه رساماً للملك تشارلز الثالث. وفي عام 1789 تمت ترقيته إلى رسام المحكمة تحت حكم تشارلز الرابع، وفي هذه الفترة سقط النظام الملكي الفرنسي، وفي 1793 أعلنت فرنسا الحرب على إسبانيا، فسافر جويا إلى قادش في الأندلس مع جامع الفنون الثري سيباستيان مارتينيز إي بيريز، فرسمه في لوحة عبرت عن شعوره الشخصي تجاه صديقه، بما يتمتع به من إنسانية ومكانة اجتماعية.

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مزاج مظلم

وفي الفترة الأخيرة من حياته التي باتت تعكس نظرته إلى الحياة وخوفه على نفسه من الجنون، نظير إحساسه بالهلع والهستيريا الناجم عن إصابته في الصمم، ناهيك عن الفترة السياسية المتقلبة التي عاصرها والإضرابات الداخلية في المجتمع، أنتج جويا عام 1824، سلسلة من 14 عملاً على جدران منزله، عرفت باسم «اللوحات السوداء» وبرزت بألوان كثيفة داكنة، ومن بينها لوحته الشهيرة «ليوكاديا». وتعكس هذه الرسومات مزاجه المظلم، وتصوِّر مشاهد قاتمة من الحقد والنزاع واليأس.

أنجز جويا لوحته الشهيرة «ليوكاديا» التي تقف كجدارية على قماش بأبعاد (145.7 سم × 129.4 سم)، وهو من أطلق الاسم على هذه اللوحة التي يقال إنها تجسد رسماً كئيباً لخادمته التي أصبحت عشيقته، واسمها ليوكاديا فايس. وتظهر اللوحة ليوكاديا بثياب داكنة، وهي تتكئ على ما يشبه رف الموقد أو ركاماً لقبر، بينما تتطلع نحو الخارج إلى المناظر المترامية بتعبير حزين.

ليوكاديا هي آخر لوحة من «اللوحات السوداء» رسمها جويا وهو في العقد السابع من عمره.

كثير من النقاد الفنيين توقفوا عند لوحة «ليوكاديا» ومنهم خوان خوسيه جونكويرا، الذي كتب في وصفها: «هذا العمل يمثل تجسيداً للكآبة. وبالنظر إلى العلاقة التي ربطت بين جويا وهذه اللوحة، فثمة رمزية إلى نار العشق المتقدة، والموت القادم».

لوحة «روزاريو فايس» هي ابنة لوكاديا غير الشرعية، وكان هي ولوكاديا تعيشان مع فرانشيسكو جويا في منزله، درست الفتاة الشابة الرسم مع غويا، ويعتقد أنه كان والدها غير الشرعي، واللوحة تتشح بالسواد والحس الجنائزي الذي أبرزه جويا من خلال تظليله للوحة بخلفية رمادية، تماما مثلما هو الحال مع لوحة ليوكاديا، وبدت بتعبيرات تميل إلى الحزن والفقد والحنين، وتنتصب أمام سماء زرقاء مفتوحة.