جزائري يسجل 1500 براءة اختراع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأت السفارة الأمريكية في الجزائر الباحث بلقاسم حبة، بعد حصوله على براءة الاختراع ال1500. ومن بين براءات الاختراع ال1500 للباحث، 500 منها مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما ذكرت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وقالت السفارة الأمريكية في منشور لها على صفحتها في «فيسبوك»: «مبروك لابن ولاية الوادي المخترع الشهير بلقاسم حبة على تسجيل براءة اختراع رقم 1500».

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وأضافت: «حصل الدكتور بلقاسم على درجة الليسانس من جامعة باب الزوار ثم حصل على درجتي ماجستير ودكتوراه في تخصص علم المواد والهندسة من جامعة ستانفورد».

وتابعت: «ومن بين الجوائز العديدة التي نالها الدكتور بلقاسم أنه مصنّف ضمن قائمة 100 أكثر مخترع إنتاجاً على المستوى العالمي حسب مجلة «أر أند دي في» عام 2012. وتفتخر الجزائر والولايات المتحدة بالدكتور بلقاسم».

جدير بالذكر أن الباحث بلقاسم حبة من مواليد سنة 1957 بالمغيّر ولاية وادي سوف الجزائرية، وحصل على منحة من جامعة ستانفورد بكاليفورنيا، التي حصل فيها على شهادة الماجستير في الفيزياء التطبيقية، كما حصل أيضاً على شهادتين في علوم المواد والدكتوراه في الطاقة الشمسية.