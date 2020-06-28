جنرال أمريكي: روسيا بدأت بالتركيز عسكريا على شرق المتوسط

واشنطن/ الخليج 365

قال قائد القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، الأدميرال جيمس فوغو، إن روسيا بدأت بالتركيز عسكريا على منطقة شرق المتوسط.

جاء ذلك في تصريح أدلى به خلال مشاركته في ندوة الكترونية، وفق ما نقلته صحيفة "Stars and Stripes"، السبت.

وأوضح فوغو أن منطقة شرق المتوسط تعتبر واحدة من أكثر المناطق التي تشهد تحركات عسكرية في العالم.

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واضاف أن روسيا بدأت تصب اهتماماتها إلى هذه المنطقة، وأنها بدأت بنشر غواصات متطورة قادرة على إطلاق الصواريخ، فيها.

وتابع قائلا: "هذه الغواصات قادرة على العبور إلى المياه الأوروبية، وتستطيع استهداف العواصم الأوروبية والإفريقية".

وذكر فوغو أن شبه جزيرة القرم والميناء الموجود في محافظة طرطوس السورية، أصبحا خط دفاع ومركز بحري بالنسبة لروسيا.

وأردف قائلا: "فكروا في الخطر الناجم عن فعاليات روسيا في القرم وطرطوس وخطرها في حال نجحت في كسب مراكز دائمة في ليبيا".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.