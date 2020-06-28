العراق.. وفاة 13 طبيبا وإصابة 775 آخرين بكورونا

بغداد / علي جواد / الخليج 365

أعلن العراق، الأحد، وفاة 13 طبيبا وإصابة 775 آخرين بكورونا، منذ ظهور الفيروس في فبراير/ شباط الماضي.

وقال نقيب الأطباء عبد الأمير الشمري، للأناضول، إن "13 طبيبا توفوا جراء إصابتهم بكورونا، فيما تم تسجيل إصابة 775 آخرين حتى الآن".

وأشار الشمري إلى أن "الأطباء يعملون بكامل طاقتهم لتقديم الخدمات للمرضى وفق الإمكانات المتوافرة".

ولفت إلى أن الأطباء العاملين في مكافحة كورونا "يتعرضون لاعتداءات وإهانات يومية، من ذوي المتوفين بالفيروس".

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وحتى مساء، السبت، تسبب كورونا في وفاة 1660 شخصا، وإصابة 43 ألفا و262، فيما تعافى 19 ألفا و938 مريضا، وفق إحصاء وزارة الصحة.

وتسود مخاوف في العراق من انهيار النظام الصحي في حال ارتفع عدد الإصابات على نطاق واسع.

وتفرض السلطات حظرا جزئيا للتجوال إلى أجل غير مسمى، حيث يتاح للسكان التجول خلال ساعات النهار مع مراعاة إجراءات الوقاية من الفيروس، بما في ذلك ارتداء الكمامات، ومنع التجمعات.

وبدأت الإصابات بالصعود في العراق منذ مايو/ أيار الماضي، عندما خففت السلطات القيود المفروضة للوقاية من الفيروس، وعلى رأسها حظر التجوال الشامل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.