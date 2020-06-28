شاهد.. صورة نادرة للكرسي الذي صنعته “أرامكو” للملك سعود

نشر حساب “الملك سعود” على “تويتر”، صورة نادرة للكرسي الملكي الذي صنعته شركة أرامكو، خصيصاً للملك سعود – رحمه الله.

وأفاد الحساب، أن الكرسي صنع عام 1960م في بيروت بمواصفات خاصة للملك سعود؛ ليناسب ضخامة جسمه وطوله الذي بلغ 204 سم، بعدما تعذر وجود “كراسي” مناسبة له عند زيارته للشركة.

وأوضح الحساب أن الشركة احتفظت بالكرسي ليجلس عليه الملوك الذين تبعوا الملك سعود.

وأضاف الحساب أن الكرسي جلس عليه أيضاً الملك فيصل والملك خالد ـ رحمهما الله ـ أثناء زياراتهما الرسمية للشركة.

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