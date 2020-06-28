وزير التعليم يكشف إمكانية الابتعاث عن بعد دون الذهاب إلى الخارج

أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أن العالم اضطر إلى تنفيذ إجراءات احترازية ووقائية لمواجهة واحتواء جائحة كورونا.

وقال خلال تصريحات صحفية: “هناك تغيرات كبيرة جدا لأن ما قبل كورونا يختلف عن ما بعد كورونا في قطاعات كثيرة والكثير من الأشياء التي كانت تعتبر مسلمات تغيرت بعد كورونا بما في ذلك منظومة التعليم عالميا”.

وتابع: “بدون شك هناك توجه كبير جدا نحو التعليم عن بعد في أنظمة مختلفة وستتغير أدوات ومعايير تخطيط التعليم ومؤسساته في المستقبل وسيكون هناك أنماط مختلفة لما يسمى بالتعليم عن بعد حسب الاحتياج والمرحلة والمادة “.

وأكمل: “ستتغير أيضا اقتصاديات التعليم وربما أيضا اقتصاديات الذهاب للخارج من أجل الحصول على شهادة فستتغير الكثير من الأشياء التي ربما في وقت من الأوقات كنا نعتقد أنهما مسلمات”.

وأضاف: ” بدون شك الآن أصبح الإنسان يمكن أن يبتعث إلى دولة أخرى وهو موجود في بلاده من خلال برنامج تعليمي عن بعد وربما أيضا هناك برنامج آخر يكون مرن مدمج فيه جزء من الحضور أو جزء كبير جدا بدون حضور ويكون عن بعد. ”