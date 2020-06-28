توفيق الوحدة ذهب لايصدأ

المهندس توفيق تونسي المشرف العام على فريق الوحدة الأول لكرة القدم

تونسي العضو في مجلس إدارة نادي الوحدة، وقبل دخوله مجلس الإدارة هو المدير العام لمجموعة توفيق

عمل مع والده رحمة الله عليه وأعمامه في مجموعة علوي تونسي للمقاولات مشرفا على المشاريع ..

.الرئيس التنفيذي لمجموعة الأحبه الدولية للتطوير العقاري

مهندس مدني نفذ مشاريع لوزارات عديدة في المملكة والمشاعر المقدسة

يعشق كره القدم حارس مرمى منتخب المدارس ومنتخب مكه ومنتخب الجامعة في أمريكا أثناء دراسته الجامعية يعشق كرة القدم عضو شرف الوحدة لأكثر من ١٤سنة

دعم النادي ماليا لفترات سابقة عاشق الوحدة من رجالات مكة وابن للنادي الوحداوي

اتى هذا الشخص لنادي الوحدة ليخدم النادي وليضع احد واهم اهدافه الوصول بالفريق لمنصات التتويج وحصول النادي على المراكز المتقدمة

المهندس توفيق يعمل بصمت وصدق واخلاص مع كوكبة من خيرة شباب مكة ضمن الادارة الحكيمة للنادي بقيادة الدكتور سلطان ازهر

لا اكيل المدح لأي شخص الا بحق والحق يقال فالمهندس توفيق رجل متواضع جدا يعمل مع الجميع ويصغي لجميع الاراء ويقبل النقد بصدر رحب رغم ان هناك بعض الاصوات تريد الانتقاص منه ومن النادي ومن عرقلة الجهود المبذولة الادارة ولكن لاعزاء لهم فهو رجل على خلق ومحبوب من الجميع ومن الادلة على ذلك محبة الجماهير و لاعبي الوحدة له والتفافهم حوله

فالمهندس توفيق همه الأول الارتقاء بالفريق للمنصات واسعاد جماهير النادي الكبيرة

ويشهد الله على ما أقول ولن أقول الا الحق فمن يخفي الحقيقة وهو يعلمها فهو مسئول أمام الله وأي شخص يذم المهندس او يغتابه فهو مسئول أمام الله فليس بيني وبين المهندس توفيق زيارات ولم أذهب لمنزله ولكن تحدثت بما رأيته بعيني وخصوصا قبل تسلمه لمنصب المشرف العام عندما كان يحضر لملعب الشرائع أراه يحترم الجميع وبالذات كبار السن فهو متواضع بشكل كبير

أسال الله العلي القدير أن يوفقه مع الكوكبة الشابة في الادارة وأن يعينهم ويجمعهم لما فيه خير النادي وجماهيره

لا يؤمن بالظهور الكلام

لا يرد للمسيئين عليه إلى بالأفعال

وأختم مقالتي بهذه الجملة :

(( توفيق مثل الذهب ..

والجماهير تنادي توفيق أغلى من الذهب))

بقلم : المتقاعد عبداللطيف العويضي أبو يوسف