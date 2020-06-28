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شكرا لقرائتكم خبر عن «مشعر عرفات» يسجل ثاني أعلى درجة حرارة على مستوى العالم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند، إن مشعر عرفات سجل ثاني أعلى درجة حرارة على مستوى العالم خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضاف “المسند” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: أن مشعر عرفات سجل درجة حرارة بلغت 47.2 درجة مئوية، فيما سجلت مدينة برج باجي مختار 47.6 درجة، بينما سجلت مدينة العميدية الإيرانية ثالث أعلى درجة حرارة بـ47 درجة.
في السياق، توقع أستاذ المناخ، أن تشهد المملكة اليوم الأحد أجواء صيفية رتيبة ومعتادة؛ حيث يسود الاستقرار الجوي بوجه عام في معظم المناطق، وقد تتكون سحب ممطرة فوق قمم جبال السروات في منطقة عسير.
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