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شكرا لقرائتكم خبر عن «الزكاة والدخل» توضح موقف التعاقدات قبل التطبيق الرسمي لزيادة ضريبة القيمة المضافة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت “الهيئة العامة للزكاة والدخل”، كيفية التعامل مع الفواتير الضريبية الصادرة قبل وبعد إقرار زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%.
وقالت “الزكاة والدخل” في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: إنه “في حال إصدار الفاتورة الضريبية الصادرة قبل 11 مايو وتم التوريد المتعلق بالفاتورة في أو بعد 1 يوليو المقبل، تطبق الضريبة بنسبة 5% على ذلك التوريد، بشرط يتم التوريد فعليًا في نهاية 30 يونيو”.
وأضافت الهيئة: أنه “في حال تم التوريد الفعلي في 1 يوليو ويتم تطبيق ضريبة 15%”، مؤكدة أن 11 مايو هو إعلان زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%.
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