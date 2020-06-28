شكرا لقرائتكم خبر عن «الزكاة والدخل» توضح موقف التعاقدات قبل التطبيق الرسمي لزيادة ضريبة القيمة المضافة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت “الهيئة العامة للزكاة والدخل”، كيفية التعامل مع الفواتير الضريبية الصادرة قبل وبعد إقرار زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%.

Advertisements

وقالت “الزكاة والدخل” في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: إنه “في حال إصدار الفاتورة الضريبية الصادرة قبل 11 مايو وتم التوريد المتعلق بالفاتورة في أو بعد 1 يوليو المقبل، تطبق الضريبة بنسبة 5% على ذلك التوريد، بشرط يتم التوريد فعليًا في نهاية 30 يونيو”.

وأضافت الهيئة: أنه “في حال تم التوريد الفعلي في 1 يوليو ويتم تطبيق ضريبة 15%”، مؤكدة أن 11 مايو هو إعلان زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%.