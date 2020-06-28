شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جديدة عن طبيب الأطفال المتوفي بـ«كورونا».. كيف اكتشف إصابته ومصدر العدوى؟ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

روى الشقيق الأكبر للطبيب أحمد البوعلي، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، تفاصيل إصابة شقيقه بمرض “كوفيد-19″، وكيف استقبل خبر الإصابة.

وقال المهندس عادل البوعلي في مداخلة هاتفية لـ”الإخبارية”، إن “الفقيد كان مكلفًا بالعمل خلال عطلة العيد، قبل أن يتضح بعد ذلك مخالطته لمُصابين بـ(كورونا) وانتقال العدوى إليه”.

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وأضاف: أنه لم يكن يعلم أنه مصاب حتى اشتدت عليه، الأعراض والآلام في الأسبوع التالي لإصابته، ليتم تنويمه بالمستشفى وعمل اللازم له، لكنه توفي بالمرض.

وعن كيفية استقبال الطبيب أحمد البوعلي خبر إصابته بالفيروس، أكد عادل البوعلي، “أنه استقبله بالصبر والتفاؤل والابتسامة التي لم تفارق محياه، وكان محتسباً وثقته بربه عالية”.

وختم “البوعلي” بأن الطبيب “أحمد” –رحمه الله- أنه كان حاصلًا على البورد السعودي والأردني في تخصص طب أعصاب الأطفال، ودائم التواصل مع أسر الأطفال المرضى من هاتفه الشخصي أثناء العطلات.