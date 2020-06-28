شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة المقاولين» تعلن عن مقترح مهم لحل مشاكل سكن العمالة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
دعا رئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق، إلى ضرورة إصدار بروتوكول موحد للإجراءات المتخذة بشأن سكن العمالة الوافدة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وقال “العفالق”: إن “جائحة فيروس كورونا ساهمت في إظهار مشاكل سكن العمالة بشكل كبير، ومعالجة ذلك تتطلب عملًا جماعيًا، خصوصًا أن المشكلة تمتد لسنوات طويلة؛ ما يتطلب تشريعات وجهات استثمارية لتطوير مجمعات سكنية للعمالة”، بحسب “عكاظ”.
وأكد أن الهيئة طالبت بوضع خطة طويل الأمد لمعالجة تكدس سكن العمالة، والتحرك لدى بعض الجهات الحكومية؛ للتخفيف من تكدس سكن العمالة، وتحقيق الحد الأدنى لمتطلبات وزارة الصحة، منوهًا إلى أن أزمة كورونا فرضت وضع متطلبات خاصة بسكن العمالة.
وأوضح “رئيس الهيئة السعودية للمقاولين”، أن “بعض القرارات المتخذة بإغلاق سكن العمالة تتماثل مع طرح الدولة عبر عزل المخالطين”.
كانت هذه تفاصيل خبر «هيئة المقاولين» تعلن عن مقترح مهم لحل مشاكل سكن العمالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.