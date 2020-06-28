شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة المقاولين» تعلن عن مقترح مهم لحل مشاكل سكن العمالة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعا رئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق، إلى ضرورة إصدار بروتوكول موحد للإجراءات المتخذة بشأن سكن العمالة الوافدة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

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وقال “العفالق”: إن “جائحة فيروس كورونا ساهمت في إظهار مشاكل سكن العمالة بشكل كبير، ومعالجة ذلك تتطلب عملًا جماعيًا، خصوصًا أن المشكلة تمتد لسنوات طويلة؛ ما يتطلب تشريعات وجهات استثمارية لتطوير مجمعات سكنية للعمالة”، بحسب “عكاظ”.

وأكد أن الهيئة طالبت بوضع خطة طويل الأمد لمعالجة تكدس سكن العمالة، والتحرك لدى بعض الجهات الحكومية؛ للتخفيف من تكدس سكن العمالة، وتحقيق الحد الأدنى لمتطلبات وزارة الصحة، منوهًا إلى أن أزمة كورونا فرضت وضع متطلبات خاصة بسكن العمالة.

وأوضح “رئيس الهيئة السعودية للمقاولين”، أن “بعض القرارات المتخذة بإغلاق سكن العمالة تتماثل مع طرح الدولة عبر عزل المخالطين”.