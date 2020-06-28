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شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا صممت «أرامكو» كرسيًا بمواصفات خاصة لـ«الملك سعود»؟ (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت “مؤسسة الملك سعود الوقفية”، أن شركة “أرامكو” السعودية صممت كرسيًا بمواصفات خاصة لـ”الملك سعود” -رحمه الله- عند زيارته للشركة آنذاك.
وقال حساب المؤسسة، في تغريدة على “تويتر”: “هذا الكرسي صنعته أرامكو بمواصفات خاصة في بيروت عام 1960خصيصًا للملك سعود -رحمه الله- بسبب طوله الذي بلغ 204 سم، للجلوس عليه عند زياراته إلى للشركة”.
وأضافت: أن تصميم هذا الكرسي بسبب “تعذر وجود كراسي تناسب طول الملك سعود وضخامة جسمه -رحمه الله-؛ حيث احتفظت شركة أرامكو بالكرسي ليجلس عليه الملوك الذين تبعوه، رحمهم الله جميعًا”.
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