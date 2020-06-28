شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة اللبنانية يأمر بمعالجة أزمة الخبز فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية، أن رئيس الوزراء حسان دياب، أجرى اتصالات مكثفة فى سبيل معالجة أزمة النقص الحاد فى الخبز فى الأسواق اللبنانية، مشيرة إلى أن "دياب" كلف وزير الاقتصاد ومدير جهاز الأمن العام البحث سريعا فى حلول لا تزيد الأعباء على المواطنين وتخفف من خسائر الأفران.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتجارة راؤول نعمه، أن لبنان لديه مخزون كبير من القمح، مشددا على عدم وجود أزمة فى توافر الخبز، وداعيا المواطنين اللبنانيين إلى عدم التهافت على الأفران والمخابز.

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وشهد لبنان نقصا حادا فى الخبز فى مختلف المناطق، حيث لم يتمكن المواطنون من شراء الخبز، وأغلقت المخابز والأفران بعدما بيعت كافة الكميات الضئيلة لديها، فى حين تهافت اللبنانيون على المتاجر والمخابز والأفران بأعداد غفيرة فى محاولة لشراء احتياجاتهم من الخبز.

وكان نقيب أصحاب الأفران فى لبنان على إبراهيم، قد أكد فى وقت سابق من اليوم أن المخابز والمطاحن والأفران تتكبد خسائر كبيرة ولم يعد بإمكانها الاستمرار فى العمل، فى ظل الارتفاع الكبير فى سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الليرة اللبنانية، مع ثبات سعر بيع الخبز، الأمر الذى دعا العديد من الأفران إلى الإغلاق وعدم تسليم الخبز فى ضوء ما تتعرض له من خسائر هائلة.