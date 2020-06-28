شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، عن تسجيل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين فى البلاد إلى 4025 إصابة مؤكدة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف بيان للوزارة الموريتانية اليوم، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة اثر إجراء 889 تحليلاً مخبريًا، لافتًا النظر إلى تسجيل 64 حالة شفاء من الفيروس، ليرتفع عدد المتعافين إلى 1344 شخصًا.

وأبلغ البيان عن حالة وفاة واحدة، ليصل عدد المتوفين من فيروس كورونا إلى 121 شخصًا، وذلك منذ ظهور هذا الوباء فى موريتانيا.