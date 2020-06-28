شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: 244 إصابة جديدة بكورونا ترفع الإجمالى إلى 11877 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 244 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 11 ألفا و877 حالة.

وأفادت الوزارة - فى بيان - بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية التحاليل المختبرية، قد بلغ 621 ألفا و617 منذ بداية انتشار الفيروس.

وأضافت أنه جرى تسجيل حالتى وفاة جديدتين، ليرتفع عدد الوفيات إلى 220، كما جرى تسجيل 67 حالة شفاء إضافية ترفع الحصيلة الإجمالية للتعافى إلى 8 ألاف و723 حالة.