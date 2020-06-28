شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق حملة تطوعية لخدمة وصيانة أشجار مساجد حي عريض في الرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بدأت جميعة آفاق خضراء وهي جمعية بيئية تطوعية، أمس السبت، حملة موسعة لصيانة وخدمة أشجار المساجد في بعض أحياء العاصمة الرياض.

وشارك في الحملة عدد كبير من المتطوعين رغبة في خدمة الأشجار وتهذيبها وصيانتها، بهدف الحفاظ عليها وعلى جمال وتوازن البيئة داخل العاصمة.

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واستهلت الحملة بصيانة وخدمة أشجار مسجد زيد آل عبدالهادي بحي العريضة في الرياض، وذلك ضمن مشاريع الجمعية المطبق فيها مبادرة الاستفادة من مياه الوضوء.

وقال عضو الجميعة وأحد المتطوعين في حملة خدمة أشجار المساجد، عبدالعزيز عبدالله العقيل، إن فكرة الحملة بدأت بتحويل عمليات الصيانة من شركة مختصة لى فرص تطوعية لأعضاء الجمعية وغيرهم، وستكون سلسلة متصلة طوال العام وتنتقل من مسجد لآخر.

وأشار إلى جمعية آفاق خضراء لديها 4 مساجد تطبق خلالها مبادرة الاستفادة من مياه الوضوء في زراعة الأشجار، وهي فرص متاحة للمتطوعين للتعامل مع الأشجار بمختلف مراحلها طوال العام، حيث تكون فرصة عملية للمتطوعين للتدريب على صيانة النباتات والأشجار.