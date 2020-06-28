الاتحاد الإفريقي: 90 % من قضايا سد النهضة تم حلها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي محمد، أمس السبت، أنه تم حل أكثر من 90 في المئة من القضايا في المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبي اوالسودان بشأن سد النهضة،فيما فيما أعلنت إثيوبيا، أمس، أنها تنوي بدء ملء السدّ العملاق، في الأسبوعين المقبلين، متعهدة في الوقت نفسه بمحاولة التوصل إلى اتفاق نهائي مع مصر والسودان خلال هذه الفترة، برعاية الاتحاد الإفريقي.

وأمام الاتحاد الإفريقي أسبوعان للمساعدة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء خلاف مستمر منذ عشر سنوات بشأن موارد ميل النيل.

وقال البيان إن لجنة مؤلفة من ممثلين للدول الثلاث وجنوب إفريقيا وشخصيات فنية من الاتحاد الإفريقي ستعمل على حل القضايا القانونية والفنية المعلقة.

ومن المرتقب أن تصدر اللجنة تقريرا بشأن التقدم في المفاوضات خلال أسبوع، بحسب ما نقلت رويترز.

في غضون ذلك، قال وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، في تصريحات ل»سكاي نيوز عربية»، إن الاتحاد الإفريقي أعاد الزخم لمفاوضات سد النهضة.

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وأشار، إلى وجود قضايا عالقة محدودة أمام التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة.

وأوضح أن نقاطا قانونية وفنية عرقلت التوصل إلى اتفاق سد النهضة «ونحن نعمل على تجاوزها»، قائلا إن الإطار الإفريقي للمفاوضات تم بناؤه على اتفاقات سابقة.

من جانبها، أعلنت إثيوبيا، أمس ، أنها تنوي بدء ملء سدّها العملاق على نهر النيل، في الأسبوعين المقبلين، متعهدة في الوقت نفسه بمحاولة التوصل إلى اتفاق نهائي مع مصر والسودان خلال هذه الفترة، برعاية الاتحاد الإفريقي.

ويتناقض البيان الذي صدر، أمس، عن مكتب رئيس الوزراء أبي أحمد مع تصريحات لوزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، الذي قال إنه سيكون هناك اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان في ما يتعلق بملء سد النهضة، في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

كما يتناقض أيضاً البيان مع تصريحات أدلى بها مسؤولون مصريون وسودانيون،الجمعة، وأكدوا فيها التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث، خلال قمة افتراضية جمعتها مع ثلاث دول إفريقية أخرى، على وقف ملء السد إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حول الموضوع.

وأعلنت القاهرة والخرطوم في بيانين رسميين، عن اتفاق خلال القمة الإفريقية المصغرة، على تأجيل البدء بملء خزان سد النهضة لحين إبرام اتفاق بين الدول الثلاث.(وكالات)