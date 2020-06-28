«الحياة لفلسطين» تنطلق من أوروبا رفضاً للضم «الإسرائيلي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشن المكتب الإعلامي الفلسطيني في أوروبا، حملة توقيعات عالمية ودولية على عريضة «الحياة لفلسطين»؛ لمواجهة تهديدات رئيس وزراء «إسرائيل» بنيامين نتنياهو؛ الرامية إلى ضم غير شرعي للأراضي الفلسطينية المحتلة، في وقت أحرق مستوطنو «جفعات رونيه» عشرات الدونمات المزروعة بالمحاصيل وأشجار الزيتون في بورين جنوبي نابلس بالضفة الغربية، واعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الفلسطينيين في القدس وجنين، وعلى حواجز عسكرية، بينهم فلسطينيان قامت قوات الاحتلال بإيقافهما بذريعة محاولة شن هجوم على الجنود على حاجز قلنديا، فيما قصف جيش الحرب «الإسرائيلي» عدة أهداف في دير البلح وجباليا وخان يونس بقطاع غزة؛ حيث زعم أن ذلك جاء، رداً على قذائف أطلقت من القطاع، الذي شهد شماله (جباليا)، وجنوبه (رفح) أمس تظاهرتين؛ نظمت الأولى «حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية»، والثانية نظمت من قبل مئات المعوقين الفلسطينيين؛ رفضاً لضم أجزاء من الضفة إلى دولة الاحتلال، كما شهدت بلدة بردلة في الأغوار، وتقاطع الموج جنوب أريحا، تظاهرتين حاشدتين؛ رفضاً لمشاريع الضم «الإسرائيلية»، في حين دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إلى تدخل دولي؛ للإفراج عن جثامين شهداء فلسطينيين تحتجزهم «إسرائيل»، وترفض السماح بدفنهم. وأشار عريقات، في بيان نشره على حسابه في «تويتر»، إلى حالة الشاب أحمد عريقات الذي قُتل برصاص الجيش «الإسرائيلي» عند حاجز عسكري في الضفة الغربية، يوم الثلاثاء الماضي. وقال: «لليوم الخامس على التوالي تواصل سلطات الاحتلال اعتقال الجثمان الطاهر للشهيد أحمد عريقات، ولا يسمحون لنا بدفنه، كما يفعل كل البشر عند موت أحبتهم».