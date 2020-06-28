شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن زايد: مستشفيات الظفرة خالية من «كوفيد- 19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر، عبر «تويتر»، أمس السبت، أن كافة مستشفيات الظفرة خالية من حالات «كوفيد- 19» بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتنفيذ استراتيجية الفحوص الاستباقية من خلال برنامج المسح الوطني في إمارة أبوظبي لاحتواء انتشار الفيروس.

وقال سموه: «نشيد بجهود كافة القطاعات الحكومية المختلفة والكادر الطبي والمتطوعين الذين عملوا على مدار الساعة للاهتمام بصحة وسلامة أفراد المجتمع. المسؤولية مضاعفة على الجميع لمواصلة الجهود في المحافظة على المكتسبات الصحية والاستمرار في التقيد التام بجميع الإجراءات المعتمدة».

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