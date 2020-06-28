دردشة الضمّ والكسر

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هل تتابع حركة القطارات الفائقة السرعة في محطات «المجتمع الدولي»؟ تعرف جيّداً أن الأخير كناية عن الإمبراطورية وربيبتها الخليّة إيّاها. هؤلاء في عجلة من أمرهم، والمسافر كالمجنون، يخشون ألا يعود الإمبراطور على الجواد الأبيض، بينما يتراءى لهم غراب البين: «اللياليّ حُبالى لست تدري ما تلدْ». الانتخابات هكذا، مثل لعبة الورق. بين عشية انتخابية وضحاها، قد يصبح الثابت متحوّلا. ضربة الحظ أمس، يمكن أن تغدو ضربة قاضية. الأحلام كثيرة، في لمح البصر تمسي أوهاما. الآن، نشيد الليل والنهار: الضمّ، لكن، ماذا لو واجه الكسر؟

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العالم العربي منذ قرون يعشق التصوف سطحياً: «الإرادة هي ألاّ تفعل»، يشهد الله أن العرب المصرين على الفعل التنمويّ التقدميّ الريادي التنافسي لا يشكلون حتى الثلث. أقلّ ولا شك. الذين فرضوا وجودهم ورفعوا رأس الأمّة أقل من 10%. الأغلبية الغالبة زهّاد في التألق والتفوّق. بلدانهم كما قال ابن الرومي: «من أوحشته البلاد لم يُقمِ». كفاءاتهم ومواهبهم ونوابغهم يرون نجاتهم في الآية الكريمة: «ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها»؟ (النساء / 97). تلك الملاحظة ضرورية، لأنها تكشف مواطن الضعف العربية التي تجعل الخريطة العربية ترضى بالتمزيق والتقسيم. الهوية التي لها هيبة ومهابة، لا يتصرف أحد معها بقلة أدب واستهانة. صار العالم العربي وكالة بلا بوّاب. عصابات الهمج، من درّبها وسلّحها وأتاح لها أن تعيث الفساد، أن تقتل وتدمّر، وتمحو مآثر الآثار ومفاخرها؟

كل من يدّعي أنه في مأمن، فقد وقع في فخ الوهم سلفاً.

تصديق أحابيل إقامة العلاقات الطبيعية، إنما هي تكتيك تحييدي، ريثما يأتي الدور للاستفراد، ولات حين مناص، فلا مجال للخلاص. تعال نتصادق ونتصاف، وفي الأثناء أتغدّى بأخيك. أمّا العشاء، فستراه بعينيك، ولن يهرب، فأين تهربون؟ مراسم الوليمة كان مخططاً لها أن تأتي بالترتيب: المقبّلات، الطبق الرئيسي ثم «الديسير». العرب لا يلتزمون البروتوكول والإيتيكيت، فلا بأس بأن نبدأ بالحلويات، ولهم الحرية في ترتيب البقية. المهمّ هو المثل الرائع: «كل الصيد في جوف الفرى». الغاية هي أن يتحقق حلم شمعون بيريز: «نحن نلحّن وأنتم تعزفون»، «منّا العقول ومنكم المال واليد العاملة». ألستم مغرمين بالنحو؟ نحن نضمّ الأرض ونفتح العالم العربي لنفوذنا، ونكسر أحلامكم، ونسكّن حركاتكم.

لزوم ما يلزم: النتيجة الغرائبيّة: أولئك يفعلون ذلك استباقا للمفاجآت العربية، العرب هم الوحيدون الذين لا يتوقعون من أنفسهم مفاجآت. أليست مفاجآت؟

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