روسيا تنفي اتهامات أمريكية بالتحريض على قتل عسكرييها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفت روسيا، أمس السبت، اتهامات، صحف أمريكية، لها بتحريض «طالبان» على قتل الجنود الغربيين في أفغانستان، ودعت موسكو «إلى التوقف عن تلفيق معلومات كاذبة»، كما نفت الحركة ذلك، وأطلقت سراح أكثر من 34 من عناصر قوات الأمن الحكومية، كانوا محتجزين لديها.

ونددت السفارة الروسية في الولايات المتحدة باتهامات، أوردتها صحيفة «نيويورك تايمز» حول أنّ الاستخبارات الأمريكية باتت على قناعة بأنّ روسيا دفعت سرّاً أموالاً لمقاتلين مقرّبين من «طالبان» لدفعهم إلى قتل جنود غربيين في أفغانستان.

وذكرت السفارة في تغريدة على «تويتر»، أن «هذه الاتهامات، التي لا أساس لها من الصحة والمجهولة المصدر، والتي تفيد بأن موسكو تقف وراء مقتل جنود أمريكيين في أفغانستان، أدت إلى تهديدات مباشرة لحياة موظفي السفارتين الروسيتين في واشنطن ولندن».

ودعت السفارة الصحيفة إلى «التوقف عن تلفيق معلومات كاذبة» وطلبت من السلطات الأمريكية «اتخاذ إجراءات فعالة» للحفاظ على سلامة موظفيها.

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ونقلت «نيويورك تايمز» عن مسؤولين لم تسمّهم أنّ وحدة من الاستخبارات الروسية وزّعت أموالاً على مقاتلين مقرّبين من «طالبان» لدفعهم إلى قتل عسكريين أمريكيين أو عناصر من قوة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، موضحة أنّ الرئيس دونالد ترامب اطّلع على هذه المعلومات، وشاطرها مع بريطانيا.

ونفت «طالبان» في بيان لها، الاتهامات الأمريكية، وأكدت عدم تلقيها، أي دعم أو مساعدات من أي جهاز استخبارات أو دولة أجنبية. وجددت التزامها باتفاق وقع مع واشنطن في فبراير/‏‏شباط الماضي يمهد لسحب القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول منتصف العام المقبل. وأفرجت طالبان، أمس، عن 34 من عناصر قوات الأمن الحكومية، كانوا محتجزين في ولاية بدخشان شمال شرقي البلاد.

إلى ذلك، قتل موظفان يعملان في وكالة حقوقية، أمس، في انفجار عبوة ناسفة في كابول.

وأوضحت اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان أن الموظفين قتلا عندما انفجرت قنبلة يدوية الصنع كانت ملصقة بسيارتهما صباحاً. ودانت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان مقتلهما. وكتبت على «تويتر»: «ليس هناك أي مبرر لهجمات تطال مدافعين عن حقوق الإنسان»، مطالبة بتحقيق فوري.

وجاء الهجوم بعد أقل من أسبوع على مقتل اثنين من المدعين، وثلاثة موظفين من مكتب النائب العام برصاص مسلحين على مشارف كابول.(وكالات)