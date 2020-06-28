طبيبة من شرطة أبوظبي تروي قصة إصابتها وتعافيها



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء



سطرت الرائد طبيب شذى أمين سعيد، من إدارة الخدمات الطبية بشرطة أبوظبي أروع الأمثلة في التفاني والإخلاص في العمل خلال عملها ضمن صفوف خطوط الدفاع الأولى لدولة الإمارات في مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وخلال عملها بأحد مراكز المسح في أبوظبي أصيبت بفيروس كورونا والتزمت الحجر الصحي لمدة أسبوعين مع أخذ الأدوية المناسبة إلى أن تعافت تماماً من المرض وعادت إلى العمل مرة أخرى.

وقالت شذى أمين إنها غالباً أصيبت بعد أخذ أحد المسحات من مريض قام بالعطس لا إرادياً في أحد مراكز المسح، وبعد ذلك تم دخولها الحجر الصحي خلال فترة عيد الأضحى، مضيفة أنها لم تتردد لحظة في تلبية نداء الوطن وخدمة مجتمع الإمارات لمواجهة هذا المرض رغم تخصصها الطبي وهو جراحة الفك ضمن طب الأسنان وهو يعد المجال الأخطر عالمياً لنقل فيروس كورونا.

وأضافت خلال برنامج العالم في مواجهة كورونا على قناة الإمارات، إن تجربتها خلال عملها بمركز المسح أكثر من رائعة وشعرت بالتعاون بين أهل الإمارات من المواطنين والمقيمين وظهر ذلك في فرق العمل وتناغم العمل بينهما من فرق طبية وشرطية وتطوعية لبذل أقصى جهودهم لتخطي التحدي والصعوبات لتعبر الدولة بر الأمان.

وقالت إن من المواقف الصعبة أخذ مسحات لأطفال أعمارهم أقل من شهر، وهو ما يعرضهم للبكاء والصراخ، أما المواقف الطريفة فهو خوف بعض المرضى الأطفال من المسحة ونزولهم من السيارة وركضهم في مركز المسح.