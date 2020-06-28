السوريون يواجهون أزمة غذاء.. والمساعدات الأممية في السوق السوداء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني منطقة البوكمال شرقي سوريا واتهم الولايات المتحدة و«إسرائيل» بالتآمر لدعم تنظيم «داعش». كما تطرق إلى الأجندة الداخلية الأمريكية، متهما حكومة الولايات المتحدة ب«قمع شعبها بشكل عنيف» والسعي إلى ممارسة نفس الأساليب بحق الشعوب الأخرى.

وفيما أعلن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، أن السوريين يواجهون أزمة غذائية لم يسبق لها مثيل معلناً عن حاجته الى 200 مليون دولار بشكل عاجل لمواصلة تقديم مساعداته الغذائية الى 9.3 مليون شخص في مواجهة الأزمة وانعدام الأمن الغذائي، انتشرت على مواقع التواصل، صور لبيع مساعدات أممية في شوارع مدن سورية.

وعاد الضوء ليُسلّط مجدداً على المساعدات الإغاثية الأممية للشعب السوري التي تدخل عبر البوّابة اللبنانية، لاسيما شاحنات المساعدات التي وصلت إلى دمشق الأسبوع الماضي عبر الحدود اللبنانية لتصبح وجهة جزء منها على ما يبدو «السوق السوداء». وأفاد تقرير ل«العربية.نت» من إدلب وجود «عمليات بيع للمساعدات من قبل ضبّاط عبر معبر مخيم الوافدين في الغوطة الشرقية، فضلاً عن فرض خوات (إتاوات) على الشاحنات التي تدخل إلى مناطق سيطرة المعارضة». ولفت التقرير إلى «أن مواد المساعدات الإغاثية تغزو السوق السوداء في دمشق، حيث يبيعها تجّار بعد أن حصلوا عليها من ضباط في الجيش مقابل مبالغ مادية كبيرة».

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وتنقسم المساعدات الأممية الآتية إلى سوريا عبر الحدود مع لبنان إلى قسمين يذهب الأول إلى مناطق سيطرة دمشق وتتوزّع بشكل منظّم، والثاني يوزّع على الموالين المسيطرين على مداخل المناطق الخاضعة لنفوذ الحكومة، حيث يبيعون المساعدات لتجّار ليعود هؤلاء ويطرحونها في السوق السوداء.

في المقابل، نفت الناطقة الرسمية باسم برنامج الأغذية العالمية عبير عِطيفة من مصر ل«العربية.نت» «أي عمليات بيع للمساعدات الغذائية في السوق السوداء».

إلا أنها قالت «نحن نعمل في سوريا منذ العام 2011 وتطال مساعداتنا الغذائية نحو 4 ملايين ونصف مليون سوري، وكل شاحنات المساعدات تتم مراقبتها إلى أن تصل إلى مستحقّيها، إلا أننا لاحظنا في السنوات الأخيرة بعض الحالات الفردية الضئيلة، حيث يلجأ بعض الأشخاص إلى بيع السلال الغذائية التي تصل اليهم باستمرار وبشكل مُنتظم من أجل سدّ حاجات أخرى كبدل إيجار المنزل مثلاً».

(وكالات)