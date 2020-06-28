شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: توقيف مطلقي الصواريخ هدفه استعادة هيبة الدولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”

أكد الجيش العراقي، أمس السبت، أن عملية توقيف مطلقي الصواريخ، تهدف إلى استعادة هيبة الدولة ، لكن الميليشيات الموالية لإيران توعدت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما أعلنت وكالة الاستخبارات، القبض على سبعة إرهابيين في نينوى ومتهم استهدف منزل ببغداد.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول: «إن قوة جهاز مكافحة الإرهاب اعتقلت 14 مسلحاً مع منصات إطلاق صواريخ»، مبيناً أن «عملية توقيف مطلقي الصواريخ تهدف إلى استعادة هيبة الدولة العراقية». وأضاف أن «جهات استخباراتية وقضائية تحقق مع العناصر الموقوفة»، مشيراً إلى أنه «لن يتم السماح باستهداف المنطقة الخضراء».

وتابع: «كل من تم القبض عليهم عراقيون ولا وجود لأجانب بينهم»، لافتاً إلى أنه «ستتم استعادة هيبة الدولة وفقاً للقانون ولن نسمح بأي فوضى في العراق أو استهداف هيبة الدولة».

ترحيب عراقي

ورحب عراقيون بما وصفوه فرض هيبة الدولة بوجه بعض الفصائل المسلحة. وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل يظهر جمهرة من الشبان فرحين بحملة الاعتقالات التي نفذتها قوة من جهاز مكافحة الإرهاب ليل الخميس، حين داهمت مقراً لكتائب «حزب الله» العراقي الموالي لإيران، واعتقلت 14 عنصراً، على خلفية الهجمات الصاروخية ضد مصالح وقواعد أمريكية في البلاد، في سابقة من نوعها منذ بدء تلك الهجمات قبل ثمانية أشهر.

ويردد المتظاهرون في الفيديو عبارات، تؤكد أن ميليشيات «حزب الله» لم تستطع الرد على حملة جهاز مكافحة الإرهاب ، قائلين باللهجة العراقية: «حزب الله طلع بوخة»، أي لا حول له ولا قوة.

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تلويح بالفوضى

ولوحت بعض الميليشيات بالفوضى، مهددة ومتوعدة. فقد هدد زعيم ميليشيات عصائب الحق، قيس الخزعلي، بالفوضى رداً على حادثة الاعتقال، واصفاً مداهمة مقر فصيل تابع للحشد الشعبي بالحدث الخطر، معتبراً أن قرار الاعتقال غير عراقي.

استهداف أمريكيين

واعترف في تصريح الجمعة، بأن كل عمليات القصف التي تمت ، كانت تستهدف الأمريكيين، قائلاً: «لم يتم استهداف أي معسكر للقوات العراقية وإنما كان لمقرات أمريكية»، مشدداً على أنه «لا يوجد أي فصيل من الفصائل يستهدف المؤسسات الحكومية في المنطقة الخضراء».

كما أكد أن مذكرة القبض على عناصر كتائب «حزب الله»، صدرت من الكاظمي مباشرة. ووجه خطابه إلى الكاظمي، قائلاً: «لا رئيس الوزراء ولا غيره يستطيع الوقوف بوجه أبناء الحشد»، واصفاً الحكومة الحالية بالمؤقتة.

وقالت وكالة الاستخبارات في الداخلية في بيان: «إن مفارز الوكالة ألقت القبض على متهم أقبل على رمي قنبلة يدوية على أحد المنازل في منطقة الغزالية في ‍بغداد؛ حيث تم القبض على المتهم بعد ساعات قليلة من قيامة بجريمته، واعترف من خلال التحقيقات أن السبب وراء ذلك خلاف عائلي».

وأضافت أنها، ألقت القبض على سبعة إرهابيين بمناطق متفرقة بنينوى مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة/‏‏‏‏إرهاب، لانتمائهم لعصابات «داعش» الإرهابية.